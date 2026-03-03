Federconsumatori denuncia le criticità del nodo ferroviario di Firenze, evidenziando come il sistema toscano presenti problemi strutturali che causano disagi ai pendolari. La situazione riguarda in particolare le difficoltà di mobilità e le inefficienze che colpiscono quotidianamente chi si sposta in treno nella regione. La questione si concentra sui disservizi e sulle criticità che interessano l’utenza locale.

FIRENZE – Il sistema ferroviario toscano è attraversato da una profonda e marcata spaccatura strutturale che penalizza l’utenza quotidiana. A sollevare la questione è Federconsumatori Toscana, per voce della sua presidente Laura Grandi, la quale ha tracciato un bilancio severo sulle attuali politiche dei trasporti, denunciando una disparità di trattamento inaccettabile tra i massicci investimenti destinati all’Alta Velocità e il progressivo deterioramento del servizio regionale. Secondo l’analisi dell’associazione, mentre le risorse pubbliche vengono concentrate sui grandi snodi strategici, i cittadini che usufruiscono quotidianamente dei convogli locali per ragioni di studio e di lavoro sono costretti a fronteggiare una quotidianità fatta di soppressioni, vetture sovraffollate, carenze manutentive e ritardi cronici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Ferrovie e diritto alla mobilità: la denuncia di Federconsumatori sulle criticità del nodo fiorentino e i disagi dei pendolari

