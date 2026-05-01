Blocco ferrovie Cinque Terre | caos e polizia per i treni sovraffollati

Il 1 maggio, un guasto tecnico sulla linea tra La Spezia e Genova ha causato il blocco dei treni che collegano le Cinque Terre, provocando disagi e sovraffollamenti. La circolazione ferroviaria è stata interrotta, portando alla presenza di forze di polizia per gestire le persone e il traffico. La situazione ha creato congestioni e difficoltà di spostamento per i viaggiatori in quella giornata.

? Cosa sapere Guasto tecnico sulla linea La Spezia-Genova blocca i treni Cinque Terre questo 1 maggio.. Sovraffollamento a Genova Brignole richiede l'intervento della Polizia Ferroviaria sul regionale 12363.. Un guasto tecnico sulla linea ferroviaria delle Cinque Terre ha bloccato il transito tra La Spezia e Genova sin dalle prime ore di questo venerdì 1 maggio 2026, costringendo i passeggeri a lunghi attese e cambiamenti improvvisi di programma. Il problema, emerso alle 6 di questa mattina, è stato oggetto di un intervento da parte del personale tecnico di Rfi conclusosi verso le 11:50, ma la circolazione non è tornata alla normalità, restando soggetta a pesanti rallentamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco ferrovie Cinque Terre: caos e polizia per i treni sovraffollati Notizie correlate Blocco ferrovie Alessandria-Piacenza: tre settimane senza treni? Cosa sapere Blocco treni Alessandria-Piacenza tra Spinetta/Rivalta Scrivia e Tortona dal 27 aprile al 17 maggio. Leggi anche: Sabotaggi dei treni, Piantedosi convoca intelligence, polizia e i vertici delle Ferrovie