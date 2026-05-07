Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un'operazione a Napoli durante la quale sono state arrestate 26 persone. Le persone fermate sono sospettate di essere vicine ai clan camorristici Verde e Ranucci. L'azione delle forze dell'ordine ha coinvolto diverse zone della città e si inserisce in un'azione più ampia di contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

La lotta alla Camorra non si arresta. Con un blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, su delega della Procura Distrettuale di Napoli, sono state eseguite 26 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a due gruppi criminali ritenuti vicini ai clan Verde e Ranucci. Diciotto gli indagati finiti in carcere, mentre altri otto sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono ritenuti “gravemente indiziati”, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, con l’aggravante del metodo mafioso e delle finalità mafiose.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Blitz contro la Camorra a Napoli, arrestate 26 persone ritenute vicine ai clan Verde e Ranucci

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