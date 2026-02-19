Camorra blitz con 14 arresti | terremoto nei clan Puca Verde e Ranucci

La camorra ha subito un duro colpo con un blitz che ha portato all’arresto di 14 persone, coinvolte nei clan Puca, Verde e Ranucci. Il provvedimento, firmato dal GIP di Napoli, è stato richiesto dalla DDA e si basa su indagini approfondite. Tra gli arrestati ci sono uomini ritenuti responsabili di attività illecite legate al traffico di droga e alle estorsioni. Le operazioni hanno portato al sequestro di armi e denaro contante. La polizia ha eseguito le ordinanze in diverse zone della città.

In particolare, le indagini avrebbero evidenziato la perdurante operatività di tre diversi clan (Puca, Verde e Ranucci), attivi sui territori di S. Antimo, S. Arpino, Casandrino e Grumo Nevano, delineando le strutture gerarchiche e i rispettivi capi eo reggenti. In tale contesto i suddetti gruppi criminali avrebbero stipulato un patto di alleanza, che avrebbe previsto la suddivisione dei territori di competenza e una cassa comune per gli introiti economici provento dei delitti. Il controllo del territorio sarebbe stato assicurato anche grazie alla forza di intimidazione derivante dalla disponibilità di numerose armi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

