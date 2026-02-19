Camorra blitz con 14 arresti | terremoto nei clan Puca Verde e Ranucci
La camorra ha subito un duro colpo con un blitz che ha portato all’arresto di 14 persone, coinvolte nei clan Puca, Verde e Ranucci. Il provvedimento, firmato dal GIP di Napoli, è stato richiesto dalla DDA e si basa su indagini approfondite. Tra gli arrestati ci sono uomini ritenuti responsabili di attività illecite legate al traffico di droga e alle estorsioni. Le operazioni hanno portato al sequestro di armi e denaro contante. La polizia ha eseguito le ordinanze in diverse zone della città.
In particolare, le indagini avrebbero evidenziato la perdurante operatività di tre diversi clan (Puca, Verde e Ranucci), attivi sui territori di S. Antimo, S. Arpino, Casandrino e Grumo Nevano, delineando le strutture gerarchiche e i rispettivi capi eo reggenti. In tale contesto i suddetti gruppi criminali avrebbero stipulato un patto di alleanza, che avrebbe previsto la suddivisione dei territori di competenza e una cassa comune per gli introiti economici provento dei delitti. Il controllo del territorio sarebbe stato assicurato anche grazie alla forza di intimidazione derivante dalla disponibilità di numerose armi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Blitz a Sant’Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorioUn blitz dei carabinieri a Sant'Antimo ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un'alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde.
Blitz anti-camorra al Rione Sanità: 8 arresti, colpito il clan Sequino-SavareseUn poderoso blitz dei Carabinieri ha colpito il cuore del Rione Sanità, arrestando otto persone legate al clan Sequino-Savarese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Camorra, blitz con 14 arresti: terremoto nei clan Puca, Verde e Ranucci; Sant’Antimo, blitz contro la camorra: 14 arresti dei Carabinieri; Camorra a Sant'Antimo: blitz dei carabinieri, sgominati i vertici di tre clan, 14 arresti; Camorra, colpo al clan Gagliardi di Mondragone: 21 arresti. Sventato attentato contro i carabinieri.
Camorra, blitz con 14 arresti: terremoto nei clan Puca, Verde e RanucciOrdinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone (di cui 13 sottoposte alla misura della custodi ... napolitoday.it
Camorra a Sant'Antimo: blitz dei carabinieri, sgominati i vertici di tre clan, 14 arrestiPer delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della ... msn.com
+++CAMORRA: 14 ARRESTI IN CORSO NEL BLITZ. NEL MIRINO TRE CLAN facebook