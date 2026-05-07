Blitz al pronto moda sequestrata merce per 700mila euro

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato un intervento presso un esercizio commerciale di pronto moda, sequestrando circa 60.000 accessori tra spille e fibbie, e cinque chilometri di tessuto con il marchio di una nota casa di moda. I beni sono stati posti sotto sequestro, e il valore stimato della merce ammonta a circa 700.000 euro. L’attività si inserisce in una più ampia azione di contrasto alla contraffazione.

Circa 60mila accessori per abbigliamento (spille e fibbie) posti sotto sequestro, oltre a cinque chilometri di tessuto contraffatto con il logo di Gucci. Questo il materiale che la guardia di finanza ha scoperto a Prato in un pronto moda di via Traversa il Crocifisso, nel Macrolotto. Un blitz.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Capi di alta moda contraffatti, sequestrata merce per 30 mila euroTempo di lettura: 2 minutiUna vera e propria boutique d’alta moda fatta di abiti e accessori perfettamente contraffatti per un valore sul mercato di... Blitz nelle aziende tra moda e logistica, 22 attività sospese e maxi sequestro di merce falsaProseguono a ritmo serrato i controlli nel cuore del sistema produttivo dell’area metropolitana fiorentina, con un’attenzione particolare ai settori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Blitz nel pronto moda: sequestrati 60mila prodotti contraffatti con loghi di noti brand. Blitz in un pronto moda, sequestrati 60mila accessori per abbigliamento e 5 chilometri di tessuto di falso GucciL’intervento contro l’illegalità nei luoghi di lavoro in una ditta cinese del Macrolotto, in via Traversa Il Crocifisso ... msn.com Prato, blitz nel pronto moda: sequestrati 60mila prodotti contraffatti con loghi di noti brandBlitz a Prato nel settore del pronto moda: sono stati rinvenuti e sequestrati semilavorati e prodotti finiti che riproducevano, con spiccata fedeltà, i loghi e i colori di alcuni noti brand di moda. 055firenze.it