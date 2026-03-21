Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno sequestrato una vasta quantità di capi di alta moda contraffatti, tra abiti e accessori, per un valore stimato di circa 30 mila euro. La merce era stata allestita come se fosse una boutique autentica, ma era composta esclusivamente da prodotti falsificati. L'operazione ha portato al ritiro di tutta la merce illecita.

Tempo di lettura: 2 minuti Una vera e propria boutique d’alta moda fatta di abiti e accessori perfettamente contraffatti per un valore sul mercato di circa 30 mila euro. E’ quella scoperta dai carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto nel quartiere Pendino, a Napoli, a due passi da corso Umberto I e corso Garibaldi. Alla scoperta si è giunti osservando i movimenti di un uomo di origine magrebina intento a trasportare grandi borsoni. Alla vista dei militari l’uomo abbandona i sacchi e scappa tentando di rifugiarsi nel portone di un palazzo del civico 32. Quel civico non può essere stato un caso e in quel palazzo va fatto un sopralluogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capi di alta moda contraffatti, sequestrata merce per 30 mila euro

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