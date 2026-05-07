Blitz a Verona | 172 multe sui bus e sequestro di eroina a Santa Lucia

Durante un blitz a Verona, sono state elevate 172 multe ai bus e sono state sequestrate dosi di eroina presso un punto di Santa Lucia. In un solo pomeriggio, sono stati identificati oltre duemila passeggeri coinvolti nelle operazioni. Le sostanze stupefacenti sono state trovate all’interno di alcuni veicoli e in zone circostanti, mentre le forze dell’ordine hanno controllato numerosi utenti dei mezzi pubblici.

?? Cosa scoprirai Come sono stati identificati oltre duemila passeggeri in un solo pomeriggio? Dove sono state rinvenute le dosi di eroina durante il blitz? Chi gestirà i nuovi controlli quotidiani sulle linee bus provinciali? Perché le telecamere dei bus sono collegate alla centrale di Lungadige??? In Breve 15 agenti hanno identificato 2.485 passeggeri su 80 autobus monitorati. Assessora Stefania Zivelonghi punta su telecamere e controllo capillare dei quartieri. Presidente Giuseppe Mazza estend .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Verona: 172 multe sui bus e sequestro di eroina a Santa Lucia Notizie correlate Quasi 2500 persone controllate in un giorno sui bus a Verona, 172 erano senza bigliettoSono scattati martedì 5 maggio nuovi controlli da parte del reparto territoriale della polizia locale di Verona che, in collaborazione con l'Azienda... Leggi anche: Maxi-sequestro di droga a Santa Lucia di Serino: 38enne condannato a 6 anni e 8 mesi Panoramica sull’argomento Si parla di: Scacco ai furbetti del bus: droga e 172 multati in un pomeriggio; Sicurezza sui bus, quasi 2500 passeggeri controllati in un solo giorno: 172 senza biglietto, due segnalati per droga.