Maxi-sequestro di droga a Santa Lucia di Serino | 38enne condannato a 6 anni e 8 mesi

Il 17 aprile 2026, un uomo di 38 anni è stato condannato a sei anni e otto mesi di carcere dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. La condanna è arrivata in seguito a un maxi-sequestro di droga effettuato a Santa Lucia di Serino, che ha portato all’arresto dell’individuo coinvolto. La sentenza riguarda un procedimento legato al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, dott. Giulio Argenio, ha condannato il 17 aprile 2026 Silvestro D'Agostino, 38 anni, nato ad Avellino e residente a Santa Lucia di Serino, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per detenzione ai.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Carnevale Luciano 2026: tradizione e allegoria a Santa Lucia di SerinoIl Carnevale Luciano di Santa Lucia di Serino (Avellino) si prepara a vivere un’edizione 2026 all'insegna della tradizione e del folklore, con eventi... Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di SerinoIncidente stradale a Santa Lucia di Serino in Irpinia, ferito 19enne: operato alle gambe, è in prognosi riservata.