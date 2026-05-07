Recentemente, l'artista ha annunciato un tour nei palazzetti che segna una svolta musicale, introducendo una nuova dimensione sonora grazie all'aggiunta di musicisti di origine londinese. La decisione di coinvolgere un collettivo musicale inglese ha portato a un cambiamento nel sound e nella scenografia dello spettacolo, creando un’esperienza dal carattere più rock. L'artista ha condiviso che questa scelta mira a offrire uno spettacolo più energico e articolato rispetto alle esibizioni precedenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà il sound di Blanco con l'aggiunta dei nuovi musicisti?. Perché l'artista ha scelto un collettivo londinese per la scenografia?. Quali nuovi strumenti renderanno il live di Blanco più rock?. Come si preparerà fisicamente il cantante per i grandi palazzetti?.? In Breve Tour inizia l'11 aprile al Unipol Forum di Milano e prosegue a Pesaro il 16 maggio.. Nuova formazione include chitarrista e polistrumentista con l'aggiunta di fiati per un sound rock.. Scenografia essenziale curata dal collettivo londinese Ombra per un concerto di 105 minuti.. Programmazione estiva nei festival all'aperto prevista tra i mesi di giugno e settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blanco conquista i palazzetti: tour rock e nuova anima musicale

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