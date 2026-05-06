Il cantante annuncia il suo primo tour nei palazzetti, previsto per le date dell’11 e del 13 aprile al Forum di Milano. Dopo aver pubblicato il suo ultimo album, uscito il 3 aprile 2026, l’artista ha dichiarato di affrontare questa esperienza come una sfida diversa dalle precedenti. Nel frattempo, ha anche riferito di aver ripreso gli studi, senza specificare ulteriori dettagli.

Milano – Dopo l'uscita di Mà, il nuovo album di Blanco pubblicato il 3 aprile 2026, prende il via una nuova fase del suo percorso artistico, segnando una tappa fondamentale della sua carriera. Blanco si prepara a calcare il palco del Unipol Forum di Milano l'11 e 13 aprile con uno show mozzafiato. Il tour terminerà poi con la data di Pesaro al Vitrifrigo Arena il 16 maggio. Seguirà il Tour estate 2026, al via a giugno e in programma fino a settembre, che porterà Blanco sui palchi dei principali festival italiani all'aperto. "Una nuova sfida” . "Sono sicuro che ci divertiremo – ha detto il cantante bresciano -. Ci sto lavorando tanto e sarà un tour diverso da tutti quelli che ho fatto finora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blanco, al Forum l’11 e il 13 aprile per il primo tour nei palazzetti: “Una sfida nuova. E intanto mi sono anche rimesso a studiare”

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