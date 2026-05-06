Blanco conquista il PalaSele di Eboli | primo palazzetto del Sud per Il primo tour nei palazzetti

Ieri sera, il PalaSele di Eboli ha ospitato per la prima volta un concerto di Blanco, artista originario di Brescia. L’evento rappresenta il debutto assoluto dell’artista nel palazzetto campano, senza concerti di prova precedenti. L’incontro tra l’artista e la struttura si è verificato martedì 5 maggio, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata si è conclusa con il pubblico che ha mostrato grande entusiasmo per la performance.

Ieri sera il PalaSele di Eboli ha aperto le porte a Blanco per la prima volta. Debutto assoluto, niente prove generali: il palazzetto campano e l'artista bresciano si sono incontrati martedì 5 maggio, e il conto lo ha pagato il pubblico — nel senso migliore.Sul palco non c'era solo la band.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Il primo tour nei palazzetti": il tour di Blanco fa tappa al Palasele di EboliMartedì 5 maggio Blanco si esibirà al PalaSele di Eboli per la tappa campana del "Live 2026 - Il Primo Tour nei Palazzetti". PalaSele: arriva Blanco per il suo primo tour nei PalazzettiBlanco è tornato dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, segnando il suo ritorno sulla scena dopo tre anni, dopo l’uscita di MA’,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Blanco debutta al PalaSele di Eboli: il ritorno live tra rock e introspezione; Blanco: le foto del concerto a Eboli. BLANCO live domani sera al PalaSele di EboliSpettacoli-Eventi: Dopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica ... cilentonotizie.it Blanco sbarca al PalaSele: domani a Eboli la tappa del primo tour dell’artista nei palazzettiEBOLI – L’attesa è finita. Dopo tre anni lontano dalle scene e il debutto fulminante del nuovo album MA’, Blanco è pronto a riprendersi il palco. Domani sera, ... cronachedellacampania.it Una scena commovente che testimonia l’amore e l’atmosfera presente al Palasele di Eboli stasera! #Blanco - facebook.com facebook Oggi nona data del tour di BLANCO al PalaSele di EBOLI Capienza: 7.000 Inizio concerto: 21:00 x.com