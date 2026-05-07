Durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026 al Quirinale, un artista ha raccontato di aver girato in rollerblade in un luogo pubblico. La risposta del Presidente della Repubblica, che ha risposto in modo spontaneo, è diventata rapidamente virale sui social. L’evento ha combinato momenti di formalità con situazioni più leggere, suscitando reazioni tra il pubblico presente e gli utenti online.

Il Palazzo del Quirinale ha ospitato la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026, e come spesso accade quando si mescola la solennità istituzionale con il mondo dello spettacolo, ne sono nate scintille di autentica simpatia. Protagonisti dell’episodio più applaudito della serata sono stati Claudio Bisio, conduttore della manifestazione, e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che hanno dato vita a uno scambio di battute destinato a diventare virale. Bisio, raccogliendo il testimone da Geppi Cucciari nella conduzione dell’evento, ha impostato fin da subito un registro ironico ma mai sopra le righe, dimostrando quella capacità di muoversi con eleganza tra leggerezza e rispetto che caratterizza i migliori professionisti del settore.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bisio confessa a Mattarella: “Ho girato qui in rollerblade”. La risposta del Presidente diventa virale sui social

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