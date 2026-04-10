Durante la trasmissione televisiva del 6 aprile 2026, il noto astrologo ha interrotto il suo intervento in diretta, visibilmente commosso. La causa è stata la notizia della perdita della sua gattina, che ha suscitato una forte reazione emotiva. Il momento, che ha coinvolto anche il pubblico da casa, si è poi diffuso rapidamente sui social media, dove molti utenti hanno espresso solidarietà e affetto nei confronti del protagonista.

La diretta televisiva può trasformarsi, all’improvviso, in un momento di profonda umanità. È quanto accaduto il 6 aprile 2026 durante il programma I Fatti Vostri, quando Paolo Fox si è fermato, sopraffatto dall’emozione. Quella che doveva essere la consueta lettura dell’oroscopo si è interrotta bruscamente, lasciando spazio a un dolore reale e condiviso. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, l’astrologo ha rivelato di aver appena perso la sua gattina, vissuta accanto a lui per ben 17 anni. Un episodio che ha colpito il pubblico non solo per la sua spontaneità, ma anche per il significato profondo che lega Fox agli animali. Durante la trasmissione, tutto è accaduto mentre Paolo Fox stava leggendo la classifica dei segni zodiacali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lutto sui social per la gattina di Paolo Fox: l’astrologo scoppia a piangere in diretta (e diventa virale)

“Ho subito un grave lutto, ho perso un affetto. Dopo 17 anni è morta la mia gattina”: Paolo Fox scoppia in lacrime in diretta a I Fatti VostriMomenti di grande commozione in diretta su Rai 2 nella mattinata del 6 aprile quando la consueta rubrica dell’oroscopo si è interrotta...

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