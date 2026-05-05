Durante un evento al Quirinale dedicato alle candidature ai David di Donatello, si è verificato uno scambio tra il presidente della Repubblica e l’attore e presentatore della cerimonia. Bisio ha commentato di aver lasciato “un po’ di disordine” e di aver trovato il cerimoniale “un po’ disorientato”. Il dialogo tra i due è avvenuto in modo spontaneo e fuori programma, attirando l’attenzione dei presenti.

Siparietto fuori programma al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’attore Claudio Bisio, presentatore della cerimonia per le candidature ai David di Donatello. Prima dell’intervento del capo dello Stato, Bisio ha ricordato il film Benvenuto presidente in cui interpretava un uomo qualunque eletto per errore presidente della Repubblica, con una conseguente catena di eventi divertenti e strampalati, non privi di satira e critica sociale. “Spero di non aver lasciato troppo disordine.”. Mattarella ha risposto con ironia: “No, no. Era tutto in ordine. Solo il cerimoniale era un po’ disorientato .la realtà talvolta supera la fantasia anche quella del cinema”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spero di non aver lasciato troppo disordine”. “Il cerimoniale era un po’ disorientato…”: botta e risposta tra Claudio Bisio e Mattarella al Quirinale (usato come set di Benvenuto presidente)

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