biometano manca ancora il progetto

Nei giorni scorsi, un pubblico numeroso si è riunito per ascoltare gli aggiornamenti sul progetto Biometano, che riguarda un’area di via Bondione a Rio Saliceto. L’argomento è stato discusso anche durante una seduta del consiglio comunale, dove si è parlato dell’assenza di un progetto definitivo per l’impianto. La partecipazione ha mostrato l’interesse della comunità sulla questione.

Un folto pubblico ha partecipato nei giorni scorsi all’illustrazione degli aggiornamenti sul progetto Biometano di via Bondione a Rio Saliceto, di cui si è parlato in consiglio comunale. Qualcosa è stato chiarito rispetto al passato, ma restano incertezze in molti cittadini. A oggi, infatti, non risulta formalmente presentato un progetto. Il confronto tra amministrazione pubblica e soggetto proponente è ferma dalla fine di gennaio, mentre l’impresa starebbe proseguendo contatti diretti con Asp (proprietaria del terreno) e con l’affittuario per effettuare verifiche tecniche. Anche sui tempi non vi sono certezze: si ipotizza una presentazione tra estate e autunno, ma con l’orizzonte del 2026 come riferimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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