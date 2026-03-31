Sì al recupero ma il costo è elevato e manca un progetto | dubbi sui 118mila euro per l' ex B4

Il gruppo consiliare Insieme per Crescere ha espresso il proprio accordo sulla necessità di recuperare l'area dell’ex fabbrica “B4” in via Benericetti, a Terra del Sole, evidenziando però che il costo di circa 118mila euro è elevato e che manca ancora un progetto dettagliato. La discussione riguarda i lavori di riqualificazione e i fondi destinati a questa operazione.

Il gruppo "Insieme per Crescere" favorevole alla riqualificazione dell'area degradata, ma critica l'investimento: "Quali destinazioni avranno questi spazi? Con quali risorse verranno ristrutturati?" Il gruppo consiliare Insieme per Crescere condivide l’idea che l’area dell’ex fabbrica “B4” di via Benericetti, a Terra del Sole, necessiti di una riqualificazione urgente. “La zona, così com’è, rappresenta uno dei punti più degradati e visivamente “orrendi” del centro di Terra del Sole, e il recupero di questo spazio può avere un impatto positivo sull’intero contesto urbano”, si legge in una nota del gruppo. “Tuttavia, non possiamo... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Sì al recupero, ma il costo è elevato e manca un progetto": dubbi sui 118mila euro per l'ex B4 Articoli correlati Prova a vendere una casa a Bologna a 118mila euro, ma l'abitazione non è sua ma del Comune: denunciatoÈ scattata a Bologna una denuncia per truffa ai danni di un commerciante bangladese. Bankitalia: "Gli Usa stanno pagando il costo più elevato"La guerra dei dazi scatenata da Donald Trump avrebbe dovuto rallentare la corsa della globalizzazione e riequilibrare i rapporti a favore degli Stati... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Sì al recupero, ma il costo è elevato e manca un progetto: dubbi sui 118mila euro per l'ex B4; Il recupero di Bitcoin si arresta vicino a $68K; analisti temono nuovo ribasso; Tondo: nuovo target di prezzo; Bonus Mobili 2026: come accedere alle detrazioni. Ex colonia Santa Cecilia: Recupero sì, ma di pregioRecupero sì, ma di pregio. E’ la sintesi del pensiero di Anteo Bonacorsi, capogruppo di minoranza consiliare di Mondolfo, in merito alla notizia data dal nostro giornale che la famiglia Benni di ... ilrestodelcarlino.it centro di recupero "ai Santi" - facebook.com facebook #Zaccagni accelera il recupero: possibile rientro per la semifinale di #CoppaItalia x.com