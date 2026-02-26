Biometano una ricchezza non ancora sfruttata in pieno

In Italia, il biometano prodotto da scarti agricoli ha un potenziale ancora in parte inesplorato. La sua produzione potrebbe contribuire a diversificare le fonti energetiche e a ridurre le emissioni di gas serra. Nonostante ciò, lo sfruttamento di questa risorsa rimane limitato rispetto alle possibilità offerte dal settore. La crescita di questa filiera dipende da investimenti e politiche mirate per favorirne lo sviluppo.

Roma, 26 febbraio 2026 – In Italia il biometano da scarti e sottoprodotti agricoli, se sviluppato nel modo giusto, può rappresentare una risorsa strategica per la transizione ecologica e per raggiungere gli obiettivi al 2030 del PNIEC. Se nella Penisola si accelerasse il percorso di produzione tramite digestione anaerobica di biometano da matrice agricola (che utilizza scarti come reflui zootecnici, colture erbacee, bucce, foglie, sansa, scarti di animali.) si potrebbe arrivare a livello nazionale a oltre 5,7 miliardi di metri cubi (m3) di produzione di biometano all'anno, un valore in linea con gli obiettivi al 2030 stabiliti dal Piano nazionale energia e Clima (PNIEC).