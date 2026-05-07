La Procura di Napoli ha reso disponibili alla famiglia e agli indagati gli atti relativi al caso del bambino sottoposto a trapianto. La decisione riguarda i documenti dell’indagine, che ora sono accessibili alle parti coinvolte. La procedura è stata avviata per consentire a tutte le parti di esaminare i dettagli del procedimento. La disponibilità degli atti durerà per un certo periodo, in modo da permettere una valutazione completa della vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura di Napoli ha disposto la discovery di tutti gli atti di indagine finora acquisiti dal Nas nell’ambito dell’inchiesta sul decesso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio nell ‘ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. “ Finalmente la famiglia Caliendo, ma anche gli indagati i periti e i consulenti di parte, potranno visionare elementi di fondamentale importanza per il caso di Domenico, come, ad esempio, i due video ritraenti il cuore pulsante e il box frigo nella sala operatoria contenente il cuore prelevato a Bolzano”, ha commentato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, atti d’indagine a disposizione della famiglia e degli indagati

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