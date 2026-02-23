bimbo trapiantato a napoli gli indagati passano a sette

Domenico è morto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito a Napoli il 23 dicembre. La procura ha chiesto un incidente probatorio per approfondire le responsabilità, portando il totale degli indagati a sette. Le indagini si concentrano sui dettagli dell’intervento e sulle eventuali negligenze che hanno contribuito alla tragedia. La famiglia del bambino aspetta risposte mentre le autorità continuano a raccogliere elementi. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La procura di Napoli ha inoltrato una richiesta di incidente probatorio all’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini sul trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso costato la vita al piccolo Domenico, deceduto sabato scorso. La decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli è attesa nei prossimi giorni. Gli indagati intanto passano da sei a sette: si è aggiunta alla prima tranche una dirigente medico del Monaldi. L’accusa ipotizzata dagli inquirenti è omicidio colposo. L’avvocato Francesco Petruzzi ha chiesto l’aggravamento dell’ ipotesi di accusa da omicidio colposo a omicidio volontario con dolo eventuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

