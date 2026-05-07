Bimbo morto al Monaldi col cuore bruciato atti di indagine a disposizione di famiglia e degli indagati

La Procura di Napoli ha reso accessibili alla famiglia e agli indagati gli atti dell'inchiesta, che comprendono i documenti raccolti dai Nas riguardo alla morte di un bambino avvenuta dopo un trapianto di cuore al Monaldi. Il bambino è deceduto a causa di un danno al cuore, che risultava bruciato. La scoperta degli atti fa parte delle indagini in corso sulla vicenda.

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