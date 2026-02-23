Bimbo morto al Monaldi i quesiti dell'incidente probatorio sul trapianto col cuore bruciato

La Procura di Napoli ha avviato un incidente probatorio per verificare se le procedure di trapianto siano state rispettate durante l’intervento sul piccolo Domenico Caliendo, deceduto al Monaldi. Il caso ha sollevato dubbi sulla gestione dell’operazione e sui controlli effettuati, poiché alcuni esperti hanno messo in discussione la compatibilità tra il cuore trapiantato e il paziente. La decisione mira a chiarire i dettagli di quella notte drammatica.

La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al piccolo Domenico Caliendo.