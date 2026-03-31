Un uomo è stato arrestato ad Osio Sotto dopo aver tentato di portare via un bambino di otto anni dal centro sportivo. L’uomo ha cercato di ingannare il bambino e le persone presenti fingendosi il padre, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine prima che potesse portarlo via. L’arresto è avvenuto nella giornata del 31 marzo 2026.

Osio Sotto, 31 marzo 2026 – Cerca di portare via un bambino da un centro sportivo, spacciandosi per il padre. Un trentenne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona. L’uomo, secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, è entrato negli spogliatoi di una struttura di Osio Sotto, popoloso centro della Valle Brembana, al termine dell’allenamento. Si è avvicinato al ragazzino di 8 anni, cercando di convincerlo a seguirlo. Il piccolo, però, non ha dato retta allo sconosciuto. Anzi. Ha avvisato l’istruttore, con il quale aveva fatto lezione, che quell’uomo non era suo padre. A quel punto il trentenne – che è incensurato – ha cercato di allontanarsi ed è stato bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Osio Sotto: si spaccia per il padre e cerca di rapire un bimbo di 8 anni, arrestato

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