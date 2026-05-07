Bimbimbici per la prima volta in città | i più piccoli protagonisti della mobilità attiva

A Messina si svolge per la prima volta l’evento Bimbimbici, dedicato ai bambini e alla promozione della mobilità sostenibile. L’iniziativa, inserita nel calendario nazionale della FIAB, coinvolge i più giovani protagonisti della mobilità attiva. L’evento mira a sensibilizzare le famiglie sull’importanza di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e sicuro. La giornata si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolge diverse attività dedicate ai bambini.

Per la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della FIAB. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 12, presso la Passeggiata a mare.La manifestazione prevede gincane e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Mobilità sostenibile dedicata ai più piccoli, a Messina arriva BimbimbiciPer la prima volta a Messina arriva Bimbimbici, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e ai più piccoli, inserito nel calendario nazionale della... "Bimbimbici", domenica 10 maggio torna la pedalata per le vie della città: ritrovo in piazza DanteUn intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bimbimbici a Pesaro; Mobilità sostenibile dedicata ai più piccoli, a Messina arriva Bimbimbici; Torna la manifestazione Bimbimbici 2026: pedalate in oltre 200 città italiane per chiedere la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola; Messina scopre la mobilità dolce: domenica 10 maggio il debutto di Bimbimbici. Casal di Principe, Bimbimbici: al Parco Don Diana un pomeriggio tra bici, gioco e creativitàCasal di Principe (Caserta) - Un pomeriggio per pedalare, imparare e immaginare una città più a misura di bambine e bambini. Sabato 9 maggio, dalle ore 16.30, ... pupia.tv Bimbimbici tappa a Casal di Principe, il Parco Don Diana diventa palestra di mobilità sostenibileScopri tutti i dettagli riguardo Bimbimbici tappa a Casal di Principe, il Parco Don Diana diventa palestra di mobilità sostenibile . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com “Bimbimbici” arriva a Casal di Principe! Sabato 9 maggio, dalle ore 16.30, il Parco Don Diana si riempirà di colori, giochi, biciclette e sorrisi per un pomeriggio dedicato alle bambine e ai bambini. Per la prima volta a Casal di Principe, grazie alla rete delle asso - facebook.com facebook Bari, torna Bimbimbici: domenica tre percorsi cittadini in sicurezza fino a Parco Perotti x.com