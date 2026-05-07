Rendiconto economico 2025, approvazione in giunta "in zona Cesarini" il 30 aprile, si va in consiglio il 28 maggio, un mese dopo la scadenza del termine di legge. "Iter notificato alla Prefettura, non vi saranno conseguenze", così il sindaco Antonio Fusè. Ma la minoranza consiliare si prepara alla "carica" in aula. Lo "sforo" di una delle scadenze fondamentali dell’anno era già stato stigmatizzato nei giorni scorsi: "Quando gli uffici faticano a reggere le scadenze principali di funzionamento di un comune e quando la risposta politica consiste nel ridurre tutto a un fatto tecnico, significa che l’Amministrazione ha esaurito la propria spinta e non è più in grado di guidare il cambiamento".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bilancio approvato “in zona Cesarini”. Il sindaco: "I nostri conti tornano"

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