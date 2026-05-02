Conti in salute | avanzo da 4 milioni e bilancio approvato

Il consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il rendiconto di bilancio per l’anno 2025, con un avanzo di circa 4 milioni di euro. La decisione è arrivata dopo la presentazione e la discussione del documento da parte della Commissione bilancio, che ha valutato i dati economici e finanziari del Comune. La seduta si è conclusa con l’approvazione ufficiale del bilancio, che ora passa alla fase esecutiva.

Si tirano le somme. Il consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il rendiconto di bilancio dell’anno 2025, dopo l’illustrazione e la valutazione del documento da parte della Commissione bilancio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Parliamo di un passaggio fondamentale – ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati Comune, approvato il bilancio 2025: 2,5 milioni di avanzoIl consiglio comunale approva - tra le polemiche - il rendiconto di bilancio 2025. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Conti in salute: avanzo oltre 1,3 milioni e più soldi a disposizione; Il consuntivo 2025. Avanzo di gestione da oltre un milione; Camporeale approva il consuntivo 2025: avanzo da 4,2 milioni e conti in buonissima salute -; Rocca San Giovanni, i conti tornano: bilancio in salute e pace fiscale per i cittadini. CONTI MIGLIORAMENTO Rendiconto 2025, via libera della Giunta: conti in miglioramento e avanzo positivoPassaggio fondamentale nel ciclo di programmazione economico-finanziaria dell’ente, che ora sarà sottoposto al Consiglio comunale ... statoquotidiano.it Carrù, bilancio in salute: avanzo da 1,2 milioni di euro lordiApprovato il conto consuntivo 2025: la nuova amministrazione potrà contare su 420mila euro di risorse immediatamente investibili per il territorio ... cuneodice.it Per oltre tre anni ha tenuto nascosto nel congelatore il corpo senza vita della sua compagna sostituendosi alla donna Nel corso degli anni ha falsificato documenti e dichiarazioni aprendo a suo nome conti, carte e finanziamenti prima di essere arrestato - facebook.com facebook 14:57:30 #Pré-Hospitalar • Benvenuto De Conti, Glória, #Santarosa MAL SÚBITO EM ADULTO x.com