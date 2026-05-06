Biesse punta su Stefano Porcellini per accelerare il Piano Strategico 2026-2028

Biesse S.p.A. ha comunicato la nomina di Stefano Porcellini come consigliere, Deputy CEO e CFO, con effetto dal 31 maggio 2026. La società ha deciso di affidargli ruoli di responsabilità all’interno del consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di supportare il piano strategico 2026-2028. La nomina si inserisce nel quadro delle strategie aziendali per rafforzare la governance e la gestione finanziaria.

Biesse S.p.A. annuncia la nomina di Stefano Porcellini quale consigliere, Deputy CEO e CFO, con efficacia a decorrere dal 31 maggio 2026. Stefano Porcellini vanta una conoscenza approfondita e trasversale del Gruppo, maturata in anni di collaborazione con Biesse, arricchita da competenze maturate negli ultimi anni all’esterno, in particolare nel mondo della consulenza e della digitalizzazione, settori operativi strategici per l'implementazione del piano industriale. Il rientro di Stefano Porcellini nel Gruppo Biesse rappresenta una scelta di rafforzamento manageriale radicata nella storia di Biesse S.p.A. Il suo profilo unisce esperienza interna e visione esterna, capaci di accelerare l’esecuzione del Piano Strategico 2026–2028.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Biesse punta su Stefano Porcellini per accelerare il Piano Strategico 2026-2028 Notizie correlate Leggi anche: La Biesse sceglie l’usato sicuro. Torna in azienda Stefano Porcellini. Sarà vice amministratore delegato Leggi anche: Bankitalia, nel Piano Strategico 2026-2028 fari su euro digitale e IA