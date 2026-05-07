Biesse punta su Porcellini | rientra l’esperto per il Piano 2026-28

L'azienda ha annunciato il rientro di un esperto nel settore digitale, che si concentrerà sul Piano 2026-28. La decisione è stata presa in seguito alle dimissioni di un dirigente di alto livello, che hanno portato a un cambiamento nell'organigramma. La presenza di questa figura mira a rafforzare le strategie digitali dell'azienda nei prossimi anni. La nomina è stata comunicata ufficialmente in una nota aziendale.

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? Punti chiave Come influirà l'esperienza digitale di Porcellini sul Piano 2026-28?. Perché la dimissione di Baronciani ha accelerato questo nuovo assetto?. Chi assumerà le responsabilità di Pierre La Tour dal 31 maggio?. Come cambierà la divisione dei poteri tra Porcellini e Selci?.? In Breve Nomina segue le dimissioni di Alessandra Baronciani presentate il 30 aprile 2026.. Il passaggio di consegne con Pierre La Tour avverrà il 31 maggio 2026.. Porcellini collaborerà con il CEO Roberto Selci per il Piano Strategico 2026-2028.. L'assetto organizza le funzioni finanziarie secondo la struttura del settembre 2025..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biesse punta su Porcellini: rientra l’esperto per il Piano 2026-28 Notizie correlate Leggi anche: Biesse punta su Stefano Porcellini per accelerare il Piano Strategico 2026-2028 Leggi anche: Biesse S.p.A.: Stefano Porcellini nominato consigliere, Deputy CEO e futuro CFO Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biesse punta su Stefano Porcellini per accelerare il Piano Strategico 2026-2028; Stefano Porcellini torna in Biesse con il ruolo di Consigliere, Deputy CEO e CFO; Biesse S.p.A.: Stefano Porcellini nominato consigliere, Deputy CEO e futuro CFO; Biesse punta su Stefano Porcellini per accelerare il Piano Strategico 2026-2028. Biesse S.p.A.: Stefano Porcellini nominato consigliere, Deputy CEO e futuro CFOBiesse S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 5 maggio 2026, ha deliberato la nomina per cooptazione del dott. panorama.it Biesse punta su Stefano Porcellini per accelerare il piano strategico 2026-2028Il manager porta nel Gruppo competenze maturate tra consulenza e digitalizzazione: una scelta che mira a rafforzare la leadership di Biesse e a sostenere la nuova fase di crescita e trasformazione azi ... msn.com Nuovo rafforzamento manageriale per Biesse S.p.A., che annuncia la nomina di Stefano Porcellini come Consigliere, Deputy CEO e Chief Financial Officer, con efficacia dal 31 maggio 2026. La scelta si inserisce nel percorso di evoluzione organizzativa e ind - facebook.com facebook