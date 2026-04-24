Biennale ministro della Cultura Giuli non parteciperà all’inaugurazione

Il ministro della Cultura ha deciso di non partecipare all’inaugurazione della Biennale, una scelta che ha suscitato diverse reazioni. Il dissenso nei confronti dell’evento è stato manifestato più volte, con dichiarazioni pubbliche che sottolineano le differenze di opinione sul ruolo e sul significato dell’arte. La decisione di non essere presente rappresenta una posizione chiara rispetto alle discussioni in corso.

Il dissenso è stato più volte esplicitato e ribadito. Così come lo sono stati i punti di vista differenti sull’interpretazione del significato dell’arte. Ma mancava ancora ildisertamento alla Biennale. A due settimane dall’inaugurazione della 61a Esposizione d’Arte, il ministero della Cultura rende noto che il titolare del dicastero,Alessandro Giuli, non parteciperà a Venezia nelle giornate di pre-apertura né alla cerimonia inaugurale prevista per il prossimo 9 maggio. Nei mesi passati, Giulisi è espresso in aperta e diretta disapprovazione con la scelta del presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuocodi permettere lariapertura del padiglione russo per la prima volta dal 2022, ovvero dallo scoppio della guerra in Ucraina.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biennale, ministro della Cultura Giuli non parteciperà all’inaugurazione Biennale, il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà all’inaugurazione Notizie correlate Ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale ArteIl Ministro della Cultura Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di... Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale Arte; Biennale, l’ultimatum Ue; Alla Biennale Arte tre serate sul dissenso. E Buttafuoco tratta la pace con il ministro; Biennale, stop definitivo della Ue ai fondi. Il ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale d'ArteIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione ... ansa.it Biennale, il ministro della Cultura Alessandro Giuli non sarà a Venezia per la cerimonia di inaugurazioneLa comunicazione in una nota ufficiale. Il ministro aveva manifestato più volte contrarietà alla presenza del padiglione russo all'esposizione ... corrieredelveneto.corriere.it la Repubblica. . Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d’Arte della Biennale né alla cerimonia di inaugurazione, prevista il 9 maggio. Lo comunica una nota nel Mic. Giuli, nei m - facebook.com facebook Biennale, il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà all’inaugurazione x.com