Il ministro Alessandro Giuli ha confermato che parteciperà alla visita del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. In precedenza aveva annunciato di non voler visitare la mostra, ma ora ha deciso di essere presente. Durante un intervento, ha anche affermato che la presenza della Russia al Padiglione era negoziabile. La sua partecipazione è prevista nelle prossime ore.

Oggi, intervenuto aSky Tg24 Live in Roma, il ministro della CulturaAlessandro Giuliha annunciato che sarà a Venezia entro maggio per visitare ilPadiglione Italiae “rendere onore all’arte italiana”. Una presenza che arriva inaspettata, dopo che il ministero aveva comunicato la suaassenzadurante lapre-aperturael’inaugurazionedella Biennale di Venezia. Il ministro ha ammesso che i rapporti con il presidente della Biennale,Pietrangelo Buttafuoco, restano tesi. Ha parlato di un “dissenso affettuoso” espresso in un messaggio venerdì scorso, rimasto però senza risposta. Giuli ha sottolineato come ladimensione personale sia stata amplificata mediaticamentepiù del merito della questione: “L’aspetto personale è stato fin troppo illuminato dal cono di luce mediatico a discapito della verità delle cose che è abbastanzabrutta“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, Giuli: ‘Andrò a visitare il Padiglione Italia, la presenza della Russia era negoziabile’

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