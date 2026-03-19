Oggi, giovedì 19 marzo, è stato presentato il Padiglione centrale dei Giardini della Biennale di Venezia, segnando l'apertura ufficiale del cuore dell'evento. Assente il ministro Giuli, il sindaco ha rassicurato sulla possibilità di chiudere il Padiglione nel caso in cui si verificasse propaganda russa. La presentazione ha suscitato attenzione tra gli operatori e i partecipanti alla manifestazione.

VENEZIA - Il cuore della Biennale inizia a pulsare. Oggi, giovedì 19 marzo, è stato presentato il Padiglione centrale dei Giardini della Biennale di Venezia. Un momento che mette in luce i lavori di restauro e riqualificazione costati 31 milioni di euro, stanziati dal Pnrr, e che fa partire ufficialmente il countdown: mancano 3 settimane all'apertura della 61esima Esposizione internazionale d'arte. «È un nuovissimo capitolo della storia gloriosa di un luogo unico - il commento del presidente della Fondazione la Biennale, Pietrangelo Buttafuoco -. Questo padiglione ha avuto inizio 131 anni fa. Qui si sono espressi liberamente tutti... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, svelati i Giardini: «Si apre una nuova era». Assente il ministro Giuli, Brugnaro rassicura: «Se la Russia fa propaganda chiudiamo il Padiglione»

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