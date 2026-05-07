La Biennale si trova al centro di una crisi con la Russia che rischia di portare a un possibile taglio dei fondi europei. Bruxelles ha minacciato di sospendere i finanziamenti, mentre il ministro ha espresso critiche sulla gestione dell’evento. La questione riguarda in particolare il rapporto tra le parti coinvolte e le modalità di amministrazione adottate. La situazione si sviluppa in un momento delicato per l’istituzione culturale e le sue future possibilità di ricevere sostegni dall’Unione Europea.

? Cosa scoprirai Come potrà la Biennale evitare il taglio dei fondi europei?. Perché il ministro Giuli contesta la gestione di Buttafuoco?. Chi sono le attiviste che hanno sfondato il cordone della polizia?. Quali conseguenze avranno le defezioni degli artisti internazionali?.? In Breve Bruxelles minaccia di revocare 2 milioni di euro alla Fondazione Biennale.. Pussy Riot e Femen bloccano la zona di San Moisè a Venezia.. Alexander Sokurov e Suad Amiry rinunciano agli eventi dedicati alla Parola.. La Fondazione deve rispondere alla Commissione europea entro questa domenica.. A Venezia il ministro Alessandro Giuli contesta la gestione di Pietrangelo Buttafuoco sulla presenza russa alla Biennale, mentre le Pussy Riot tentano un blitz bloccato dalla polizia vicino a San Moisè.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, crisi con la Russia: Bruxelles minaccia di tagliare i fondi

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