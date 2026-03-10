Biennale di Venezia la Russia torna tra i padiglioni | protestano 22 ministri europei E Bruxelles minaccia di tagliare i fondi

La Russia è pronta a partecipare di nuovo alla Biennale di Venezia dopo diversi anni di assenza, suscitando reazioni in tutto il continente. Ventidue ministri europei hanno espresso protesta contro questa decisione, mentre Bruxelles ha annunciato possibili sanzioni e la riduzione dei fondi destinati all’evento. La questione sta attirando l’attenzione di molti, creando un vortice di tensioni tra le istituzioni.

La Russia pronta a tornare alla Biennale di Venezia dopo anni di assenza scatena una tempesta politica in Europa. A pochi mesi dall’apertura della 61esima esposizione internazionale d’arte, ventidue ministri della Cultura europei hanno firmato una dura lettera indirizzata alla fondazione veneziana per contestare la decisione di riaprire il padiglione russo, chiuso dal 2022 dopo l’invasione dell’ Ucraina. Nel documento, sottoscritto da rappresentanti di 20 Paesi dell’Unione europea, oltre che da Norvegia e Ucraina, i toni sono netti: secondo i firmatari non può esserci spazio per la diplomazia culturale russa mentre continua la guerra. «Non... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Biennale di Venezia, la Russia torna tra i padiglioni: protestano 22 ministri europei. E Bruxelles minaccia di tagliare i fondi Articoli correlati Leggi anche: La Russia torna alla Biennale di Venezia, protestano 22 ministri europei: «È inaccettabile». E l’Ue minaccia di tagliare i fondi Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia. Una raccolta di contenuti su Biennale di Venezia la Russia torna tra... Temi più discussi: Biennale di Venezia 2026, torna la Russia: ecco chi c'è dietro il padiglione di regime; I Leoni della Biennale Musica 2026; Perché non ci saranno artisti italiani alla Biennale di Venezia; Il Ministro Giuli smentisce l’accordo sulla partecipazione della Russia alla Biennale Arte 2026. La Russia alla Biennale di Venezia: scatta la protesta di 22 Paesi europei. La lettera all’Italia: Segnale inquietanteDalla Francia all’Ucraina, i ministri hanno scritto all’Esposizione Internazionale d'Arte e a Giuli per fermare la partecipazione della Federazione russa. La guerra ha distrutto il patrimonio cultura ... quotidiano.net Biennale di Venezia, 22 Paesi europei contro la presenza della Russia22 Paesi europei — tra i quali l' Ucraina — contro la partecipazione della Russia alla 61esima Biennale d'arte di Venezia. Una lettera, sottoscritta dai ministri della Cultura e degli Esteri di Paesi ... tg.la7.it #lariachetira Biennale di Venezia apre alla Russia, Garry Kasparov: “L’Italia riabilita Putin mentre commette crimini contro l’umanità” x.com Perché non ci sono artisti italiani alla Biennale di Venezia Semplice: perché nessun artista italiano (e forse proprio in quanto italiano) ha avuto esperienze che vanno nella direzione del tema di questa Biennale. Il sistema espositivo italiano ha già e ha avuto l facebook