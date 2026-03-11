Russia alla Biennale di Venezia | Bruxelles minaccia stop ai fondi

La Russia partecipa alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia, che si apre il 9 maggio. La presenza russa ha scatenato critiche da parte dei Paesi europei, i quali hanno espresso forte disappunto e minacciato di bloccare i finanziamenti dell’Unione Europea destinati all’evento. La polemica si accende in un momento di crescente tensione tra Russia e Europa.

Infiamma la polemica sulla Biennale di Venezia in partenza il 9 maggio. La causa è da ricercare nella partecipazione della Russia alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte, con i Paesi europei che si sono scagliati contro questa decisione. L'indignazione. Per manifestare il proprio disaccordo sulla presenza della Russia, i ministri della Cultura e degli Affari esteri di 22 Paesi dell'Ue hanno sottoscritto una lettera rivolta al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e ai membri del Consiglio di amministrazione. Chiedendo di «riconsiderare» la partecipazione di Mosca, i Paesi firmatari, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, il Belgio, hanno ripetuto il loro impegno verso «i comuni valori europei», ovvero «libertà artistica, libertà di espressione e rispetto della dignità umana».