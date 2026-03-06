Russia alla Biennale Giuli contro Buttafuoco | Il governo non voleva

Alla 61a Esposizione internazionale d’arte di Venezia, la partecipazione della Russia è avvenuta senza il consenso del governo italiano. La decisione è stata presa dalla Fondazione Biennale in modo indipendente e nonostante le oppose indicazioni dell’esecutivo. Il direttore della Biennale ha confermato che la scelta di includere la Russia è stata autonoma e non condivisa dall’ente che organizza l’evento.

“La partecipazione della Federazione Russa alla 61a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione Biennale, nonostante l’orientamento contrario del governo italiano“. Problemi di trasmissione in quel degli ambienti della cultura italiana. Il dicastero di via del Collegio Romano ha smentito con toni glaciali il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, all’indomani della sua intervista rilasciata a La Repubblica, in cui affermava che il ministro Alessandro Giuli fosse al corrente della decisione. Un “confronto continuo“, come lo aveva definito lo stesso giornalista siciliano, che sembra sia passato dalle stelle alle stalle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Giuli-Buttafuoco, scontro a destra sulla Russia alla Biennale: cosa è successoIl MiC ha precisato che la partecipazione della Federazione Russa è stata presa «nonostante l’orientamento contrario del governo».

