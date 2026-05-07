A Torino torna Job Film Days, la manifestazione dedicata al cinema che affronta temi legati al lavoro e ai diritti. L’edizione 2026 si concentra su sfide sociali e nuovi linguaggi cinematografici, confermando il ruolo di questa iniziativa come appuntamento importante per il settore. La rassegna si svolgerà nella città piemontese, attirando pubblico e professionisti interessati alle rappresentazioni visive delle questioni legate all’occupazione.

Torna a Torino Job Film Days, la manifestazione che ha saputo imporsi come punto di riferimento essenziale per il cinema dedicato al lavoro e ai diritti. La settima edizione si terrà dal 6 all’11 ottobre 2026, trovando la sua casa principale al Cinema Massimo, ma coinvolgendo capillarmente diverse realtà cittadine. Sotto la direzione di Annalisa Lantermo, il festival si propone ancora una volta di utilizzare il linguaggio universale del cinema per accendere i riflettori su temi caldi come la sicurezza, l’incolumità dei lavoratori e le incertezze contrattuali, oggi più che mai al centro della cronaca. Il mese di maggio 2026 vede il Job Film Days protagonista di diverse iniziative sul territorio.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Job Film Days 2026: il cinema del lavoro riparte da Torino tra sfide sociali e nuovi linguaggi

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