Bicipolitana Zone 30 e meno auto | il Pd chiama a raccolta i cittadini sulla mobilità

Il Partito Democratico di Cesena ha annunciato un incontro pubblico per lunedì 11 maggio alle 18, incentrato sulla mobilità urbana. L’evento si concentrerà su temi come la rete di piste ciclabili, le zone a traffico limitato e le aree con limiti di velocità a 30 chilometri orari. L’obiettivo è raccogliere opinioni e discutere delle strategie per migliorare la circolazione e la qualità della vita in città.

"Muoversi bene, vivere meglio. Bicipolitana, aree 30, Ztl: a che punto siamo, dovevogliamo andare”: è questo il titolo dell’incontro organizzato dal Partito Democratico di Cesena, in programma lunedì 11 maggio alle 18.30 presso la sede del Quartiere Fiorenzuola in Via Marino Moretti n. 261.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il Movimento 5 stelle chiama a raccolta i cittadini: venerdì l'incontro sulla sanitàIl Movimento 5 stelle chiama a raccolta i cittadini: venerdì 8 maggio è in programma un confronto pubblico con amministratori locali e parlamentari... Piano della mobilità. Ztl e zone 30 in centro, bagarre in ConsiglioStrumento articolato, complesso, dalla valenza strategica il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) è stato illustrato, in consiglio,... Panoramica sull’argomento Troppe auto in centro: Parcheggi più cari e zone 30 per diminuirlePesaro con altre strade zona 30? Potrebbe darsi. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, infatti, è stato ospite per la prima volta alla sesta edizione del Festival delle Città di Roma organizzato da ... ilrestodelcarlino.it Le zone 30 a Pesaro? Si può fare. Biancani pensa al porto come test sperimentale. Il sindaco: «Aspetto di conoscere la proposta che presenterà il quartiere»PESARO Il porto zona 30: potrebbe essere il primo progetto sperimentale da dove partire, monitorare ed, eventualmente, ampliare il raggio d’intervento. Il Comune, all’idea, non si butta via. «Con il ... corriereadriatico.it