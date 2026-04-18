Piano della mobilità Ztl e zone 30 in centro bagarre in Consiglio

In Consiglio comunale è stato presentato e approvato con voti favorevoli a maggioranza il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. L’assessore uscente ha illustrato le misure previste, tra cui l’istituzione di zone a traffico limitato e zone 30 nel centro cittadino. La discussione ha coinvolto le diverse forze politiche, con alcune astenute tra le minoranze. Il piano ha una struttura articolata e di natura strategica.

Strumento articolato, complesso, dalla valenza strategica il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) è stato illustrato, in consiglio, dall’assessore uscente, Ingrid Luciani, e approvato a maggioranza (astenuta la minoranza). Raccontato per sommi capi, il Pums prevede: zone a traffico limitato, zone 30, aree per la sosta, incentivazione del trasporto pubblico locale e altro ancora. Ha spiegato Luciani: "La previsione è di rendere l’intera area del centro storico completamente Ztl, liberando aree per la sosta dei residenti". Zona 30 (kmh) da applicare in specifici punti individuati in centro storico e sul territorio comunale. Le future aree pedonali riguardano Piazza del Popolo e Girfalco, il centro di Capodarco e, d’estate, Torre di Palme e Lido di Fermo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano della mobilità. Ztl e zone 30 in centro, bagarre in Consiglio Notizie correlate Restyling stadio Ferraris, bagarre in consiglio comunale: "La giunta renda noti i dettagli del piano"La protesta della minoranza di centrodestra che non ha potuto portare in aula l'ordine del giorno in cui chiedeva di mettere a disposizione il... Dal Consiglio della Difesa al piano del Viminale: vigilanza rafforzata nelle zone turistiche anche in vista di PasquaIl rischio terrorismo entra al centro della crisi mediorientale e investe direttamente anche la sicurezza italiana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piano della mobilità. Ztl e zone 30 in centro, bagarre in Consiglio; Piano Mobilità. Nove giorni di monitoraggio; Mobilità. Ztl Quadrilatero, rinviato il divieto di ingresso per motoveicoli o ciclomotori; Piazza della Rocca senza auto, commercianti contro con una raccolta firme: Difendiamo i parcheggi. Piano della mobilità. Ztl e zone 30 in centro, bagarre in ConsiglioPer l’opposizione si tratta di una mossa elettorale: Avete avuti 11 anni presentarlo e ci pensate ora, a un mese dal voto. Metodo sbagliatissimo . msn.com Zone 30 scolastiche e in centro, isole pedonali a Lido di Fermo. Ecco cosa cambiaFERMO Arriva nel consiglio comunale di oggi il Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, che sarà portato alla discussione volta all’approvazione definitiva. La ... corriereadriatico.it Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra al secondo piano della palazzina nella quale abitava a Roma. In casa è stato trovato un biglietto di addio: "Sono stanco della scuola". Sul posto sanitari e Polizia. - facebook.com facebook In occasione della #MilanoDesignWeek, riapre al pubblico il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica, gratuita e indimenticabile. Come prenotare x.com