Recentemente sono state chiarite le norme relative al trasporto di biciclette sui veicoli, con sanzioni che possono arrivare fino a 8.186 euro in caso di carichi irregolari. È importante verificare che il portabici non copra la targa o i fanali e rispettare i limiti di altezza e lunghezza previsti dalla legge. Queste regole sono state definite per garantire la sicurezza su strada e evitare sanzioni.

? Cosa scoprirai Come evitare che il portabici copra la targa o i fanali?. Quali sono i limiti di altezza e lunghezza per il carico?. Perché il portabici da traino richiede una targa specifica?. Quanto può costare una multa per un carico non conforme?.? In Breve Altezza massima veicolo e bici limitata a 4 metri secondo articolo 61.. Ingombro laterale bici non deve superare i 30 centimetri dalle luci.. Sanzioni per irregolarità al trasporto variano tra 87 e 1.697 euro.. Pannello carichi sporgenti deve essere omologato con dimensioni 50×50 cm.. Il rischio di sanzioni fino a 8.186 euro per carichi non conformi impone ai ciclisti una revisione immediata dei sistemi di trasporto prima di intraprendere i primi viaggi primaverili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bici sull’auto: rischio sanzioni fino a 8.186 euro per carichi errati

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