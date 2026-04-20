Sestriere | 186 sanzioni sulle piste il casco è il primo rischio

Nel comprensorio di Sestriere, i carabinieri hanno emesso 186 sanzioni durante la stagione sciistica 2025-2026, tutte relative a violazioni delle norme di sicurezza sulle piste. Tra le infrazioni più comuni ci sono quelle legate all’uso del casco e ad altri comportamenti considerati rischiosi per la sicurezza degli sciatori. I controlli sono stati effettuati costantemente per tutto il periodo di attività sulla neve.

I presidi dei carabinieri nel comprensorio di Sestriere hanno registrato 186 contravvenzioni legate alla sicurezza sulle piste durante la stagione sciistica 2025-2026. Il bilancio delle attività di vigilanza e soccorso, che ha coinvolto direttamente oltre 1.000 persone, evidenzia come le infrazioni più frequenti riguardino proprio l’uso del casco protettivo, con 57 sanzioni emesse a seguito della nuova normativa obbligatoria introdotta lo scorso anno. Sicurezza sulle piste e gestione del rischio tra regole e comportamento. Oltre al tema della protezione individuale, le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire per 39 violazioni riguardanti il mancato rispetto della segnaletica o l’adozione di velocità non consone al contesto delle piste.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sestriere: 186 sanzioni sulle piste, il casco è il primo rischio Notizie correlate Sulle piste di Piano Provenzana: 37 sciatori soccorsi dalla Polizia di Stato, sanzioni per snowboarder senza casco e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Numerosi interventi di soccorso sulle piste dell’Etna Sono stati giorni particolarmente intensi per le attività di soccorso... Controlli a tappeto sulle piste di Sestriere nel weekend della nevicata: appioppate 37 multe agli sciatoriNell'ultimo fine settimana, tra venerdì 13 e domenica 15 marzo 2026, anche in occasione della copiosa nevicata che è caduta sulla località montana, i... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sestriere, stagione sciistica al termine: 186 sanzioni sulle piste; Sestriere, intensa attività dei Carabinieri sulle piste: 186 sanzioni nella stagione invernale; Sestriere, chiude la stagione sciistica: la sicurezza sulle piste vale 186 multe; Sestriere. Sci: boom di multe per il mancato uso del casco. Sestriere, 186 contravvenzioni sulle piste da sci: quasi un terzo delle multe per il mancato uso del cascoIl bilancio dell'attività dei carabinieri durante la stagione 2025/2026: identificate più di mille persone ... torino.corriere.it Sestriere, intensa attività dei Carabinieri sulle piste: 186 sanzioni nella stagione invernaleSi è chiusa con numeri significativi l’attività di vigilanza dei Carabinieri sulle piste da sci di Sestriere, al termine della stagione invernale 2025/2026. ecodelchisone.it Il bilancio dell'attività dei carabinieri sulle piste da sci di Sestriere: identificate più di mille persone facebook Sulle piste di Sestriere 186 contravvenzioni: una su tre per il mancato uso del casco x.com