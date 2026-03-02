Prezzi di benzina e diesel in crescita quanto paghiamo in più | aumenti fino a 186 euro

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, con aumenti che possono arrivare fino a 186 euro all’anno per i consumatori. Le variazioni non dipendono solo dalle accise, ma sono influenzate anche dalle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, che hanno un impatto sui mercati energetici globali. La situazione si riflette direttamente sulle tasche di chi si sposta con il veicolo.

Non solo le accise: a pesare sui prezzi di benzina e diesel c'è anche il nuovo scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran. I prezzi dei carburanti, secondo quanto affermato dal presidente di Federconsumatori, sono già stati aggiornati in crescita. Un vero e proprio picco, soprattutto per il diesel. C'è chi ha fatto benzina nella notte, prima che i listini si aggiornassero, ma da lunedì 2 marzo ai distributori gli automobilisti hanno trovato rincari su benzina e diesel. La benzina è salita a un prezzo medio di 1,67 euro al litro, mentre il diesel è arrivato a 1,732 euro al litro. Sono prezzi per il self-service, mentre per il servito o per i distributori in autostrada il prezzo è ancora più alto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

