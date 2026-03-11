Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero | l'annuncio del ministro Giuli

Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero, secondo l’annuncio fatto oggi dal ministro Alessandro Giuli. La decisione è stata comunicata dopo un incontro in Prefettura con i proprietari del teatro, che era stato distrutto da un incendio a febbraio. La trattativa fa seguito alla riunione di questa mattina, in cui si sono discussi i passaggi per l’acquisto.

Lo ha annunciato il Ministro Alessandro Giuli dopo la riunione di quest'oggi in Prefettura con i proprietari del Teatro distrutto da un incendio a febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incendio al Sannazaro, l'annuncio del ministro Giuli: «Teatro sarà acquisito dal Ministero»Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Teatro Sannazaro, l'arrivo del ministro GiuliTrasmetti un podcast il responsabile del dicastero della cultura ha visitato il luogo dell'incendio prima della riunione in prefettura in cui si... Tutto quello che riguarda Teatro Sannazaro Temi più discussi: Gabriele Esposito, nuovo singolo 'Pe' sempe' e il 22 aprile in concerto; Gabriele Esposito, il 22 aprile al Troisi - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Gabriele Esposito: il brano Pe’ sempe anticipa l’EP e un concerto evento a Napoli; Controlli allo Slash del Vomero, stop agli eventi musicali: Non ci sono autorizzazioni. Il locale: Restiamo aperti e stiamo risolvendo. Teatro Sannazaro distrutto, Giuli: Lo compra lo Stato(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi, mercoledì 11 marzo, al termine di un vertice alla Prefettura di Napoli, ha comunicato che lo Stato acquisterà il teatro Sannazaro, anda ... notizie.it Incendio al Sannazaro, l'annuncio del ministro Giuli: «Teatro sarà acquisito dal Ministero»Il Mic acquisirà i locali dello storico teatro Sannazaro di Napoli, distrutti da un incendio il mese scorso. Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli in un incontro in prefettura. «Occorre ... msn.com Teatro Sannazaro | Naples - facebook.com facebook La programmazione del Teatro Sannazaro andrà avanti: città, Regione e Ministero si sono immediatamente coordinati per non fermare il lavoro di attori, creativi e maestranze. x.com