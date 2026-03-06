Ex Astra acquistato dal Ministero via al recupero | cinema e cultura tra antichi reperti romani

Nel pomeriggio di giovedì, il Ministro della Cultura e il Sottosegretario di Stato hanno visitato i locali dell’ex Cinema Astra e i resti archeologici scoperti durante i recenti scavi condotti dalla Soprintendenza di Verona. Il Ministero ha acquistato l’edificio, che ora sarà oggetto di interventi di recupero destinati a cinema e spazi culturali. La visita si è svolta in presenza delle autorità competenti.

Nel pomeriggio di giovedì, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, accompagnato dal Sottosegretario di Stato, Gianmarco Mazzi, ha visitato i locali dell'ex Cinema Astra e i resti archeologici rinvenuti nel corso dei recenti scavi eseguiti dalla Soprintendenza di Verona, presenziando così alla stipula dell'atto di acquisto dell'immobile di via Oberdan, passaggio decisivo per avviare il percorso di recupero e di valorizzazione di uno degli spazi culturali più significativi della città.Per il MiC, insieme al Ministro Giuli e al Sottosegretario Mazzi, erano presenti alla stipula dell'atto di acquisto presso lo Studio Notarile Buoninconti di Verona, il Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Luigi La Rocca, e il Generale per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Fabrizio Magani.