Durante la 71esima edizione dei David di Donatello, trasmessa in diretta dal Teatro 23 di Cinecittà, si è verificato un momento imbarazzante quando Bianca Balti è scomparsa all’istante del suo premio. La reazione di Flavio Insinna alla scena è diventata rapidamente virale sui social media, attirando l’attenzione di molti spettatori. L’evento ha suscitato commenti e discussioni online riguardo alla situazione imprevista durante la cerimonia.

Momento di imbarazzo durante la 71esima edizione dei David di Donatello 2026, trasmessa in diretta dal Teatro 23 di Cinecittà. Sul palco, Flavio Insinna è rimasto da solo mentre cercava Bianca Balti per annunciare insieme a lei il premio per il Miglior cortometraggio. Secondo la scaletta della serata, la proclamazione avrebbe dovuto essere condivisa dai due conduttori. Insinna, convinto che la collega stesse per raggiungerlo, l’ha chiamata più volte dal centro del palco e si è anche spostato per cercarla, apparentemente senza accorgersi di essere ancora inquadrato dalle telecamere. Di Bianca Balti, però, nessuna traccia. Nel tentativo di.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Bianca Balti sparisce al momento del premio: la reazione di Flavio Insinna ai David diventa virale

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