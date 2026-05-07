Sul red carpet dei David di Donatello, Bianca Balti ha fatto il suo ingresso accompagnata dal compagno, il pilota. È la prima volta che i due partecipano insieme a un evento pubblico di questa portata. La modella e il partner sono stati fotografati mentre camminavano sottobraccio, attirando l’attenzione dei presenti. La serata ha visto la loro presenza come coppia per la prima volta in un’occasione ufficiale.

I due si erano già visti insieme in pubblico lo scorso settembre, in occasione della sfilata Primavera-Estate 2026 di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice anche la riservatezza che li contraddistingue. Bianca Balti e Alessandro Cutrera stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti. Pochi gli scatti in coppia, fatta eccezione per qualche immagine social. La prima la pubblicò proprio lei, durante i mesi difficili della malattia, un cancro ovarico al terzo stadio diagnosticato proprio nel 2024: «Il lato positivo, l'amore guarisce», scrisse condividendo una foto con Cutrera. Il pilota, che gareggia nel campionato Ferrari Challenge, è stato accanto alla modella nei giorni più complicati della sua vita.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti e Alessandro Cutrera, amore sul red carpet dei David di Donatello

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