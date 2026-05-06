David di Donatello 2026 | Bianca Balti le coppie le star internazionali Ecco chi abbiamo visto sul red carpet

Si è svolta a Cinecittà la 71esima edizione dei David di Donatello, con il tradizionale appuntamento sul tappeto rosso. Numerose celebrità italiane e internazionali sono arrivate per la cerimonia, tra cui modelle e attrici note nel panorama cinematografico. La serata ha visto anche la presenza di alcune coppie di attori e personaggi noti, tutti pronti a ricevere i premi più ambiti del cinema italiano.

Si è aperta la 71esima edizione degli Oscar italiani con l’immancabile tappeto rosso a Cinecittà. A calcarlo: da Anna Ferzetti con Pierfrancesco Favino a Tecla Insolia con il fratello, da Valeria Golino a Matilda de Angelis, da Matthew Modine ad Arisa +++dropcap Il red carpet che si snoda tra le rovine della Roma antica, all’interno di Cinecittà, dà il via alla 71esima edizione dei David di Donatello. Come sempre, prima dell’inizio della serata, le star del cinema italiano sfilano per i fotografi. Tra le prime ad arrivare Bianca Balti, co-conduttrice della premiazione (insieme a Flavio Insinna). Con lei, il compagno, il pilota Alessandro Cutrera.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - David di Donatello 2026: Bianca Balti, le coppie, le star internazionali. Ecco chi abbiamo visto sul red carpet Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis David di Donatello 2026, Bianca Balti e Flavio Insinna conduttori: le nominationIl conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: i David di Donatello tornano con una nuova edizione che promette glamour, cinema d’autore e,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 con l'abito da Gran sera di velluto fluido color notte firmato Armani Privé archivioCandidata come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 ha scelto Armani Privé ... vogue.it David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonistaSi è acceso il red carpet a Cinecittà per la serata dei David di Donatello. Tra i primi ospiti ad arrivare l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e ... lapresse.it La notte dei David di Donatello - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com