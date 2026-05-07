Bianca Balti ai David di Donatello 2026 col corpetto scultura | è lei la diva della cerimonia

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, Bianca Balti ha condotto insieme a Flavio Insinna. Sul palco ha indossato un top che richiamava una scultura, attirando l’attenzione per il suo stile particolare. La modella è stata protagonista della serata, distinguendosi tra gli altri ospiti e partecipanti con il suo look distintivo. La serata è stata trasmessa in diretta e ha visto vari momenti di premiazione e performance.