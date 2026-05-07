Bialetti torna a crescere | ricavi a 165 milioni nel 2025 debiti quasi dimezzati

Un'azienda di Brescia nel 2025 ha registrato ricavi di 165 milioni di euro, segnando un deciso aumento rispetto agli anni precedenti. Contestualmente, il debito si è ridotto di quasi la metà, permettendo all'impresa di tornare a generare utili. Questi dati rappresentano un miglioramento rispetto alle performance degli anni scorsi, in un quadro di rinnovata solidità finanziaria.

C'è un'azienda bresciana che nel 2025 ha fatto quello che in pochi si aspettavano: crescere, ridurre il debito e tornare a fare utili. Tutti conoscono il suo nome: si chiama Bialetti, produce la moka più famosa del mondo e ha appena pubblicato un bilancio che racconta la storia di un rilancio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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