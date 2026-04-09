RedBird si trova di fronte a diverse decisioni importanti: deve decidere come intervenire sul mercato, quale strategia adottare per il futuro di San Siro e se supportare la creazione di una nuova lega di basket in Europa. Queste questioni rappresentano gli snodi principali per il prossimo periodo, mentre l’attenzione si concentra sulle mosse che verranno prese nei prossimi mesi.

Come si vivrà con un miliardo e mezzo di pensieri per la testa? Gerry Cardinale nei prossimi mesi dovrà prendere decisioni in molti ambiti. La società. Il campo, con un mercato da costruire. Lo stadio, che per Milan e Inter è un investimento da almeno 800 milioni a testa: l’idea è scegliere un progetto entro l’estate, possibilmente entro giugno. E Nba Europe, con un costo di ingresso stimabile in 500 milioni e un’arena da costruire per (prima ipotesi) altri 400 milioni. Insomma, mesi tranquilli. I tifosi guardano soprattutto la società e il campo ed è comprensibile: con tutto l’interesse immaginabile per Nba Europe, il loro umore del lunedì mattina dipende dal posticipo delle 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti i bivi di Cardinale: una primavera da un miliardo e mezzo

Paralimpiadi, una spesa da oltre mezzo miliardo: il trucco per coprire i conti in rosso delle Olimpiadi di Milano-CortinaQuindicimila tra telefonini e pc per un valore di 12 milioni di euro acquistati per lo staff, 1.

Frode fiscale e riciclaggio: smantellata rete da mezzo miliardoTempo di lettura: 3 minutiAl termine di una articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questo Ufficio, militari della Compagnia della...

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Filippo D'Aiuto: 'Tutti si guardavano, ho sentito i brividi e ho attaccato'Il ciclista Filippo D’Aiuto ha recentemente condiviso, con parole di grande intensità, l'emozione vissuta nel frangente che lo ha spinto a sferrare un attacco decisivo durante una competizione crucial ... it.blastingnews.com

Lacrime per Totti, messaggio da brividi poco fa: stentano tutti a crederciLa bandiera giallorossa commuove tutti con un ricordo che ancora oggi mette i brividi: il momento delle lacrime per l'ex capitano della Roma. Francesco Totti non ha bisogno di presentazioni. Per i ... diregiovani.it

Salve a tutti, oggettivamente, senza considerare se sia la prima o la seconda volta, quanto consigliate di restare a Londra per vedere le principali attrazioni e visitare la città senza troppo stress, ma con un ritmo tranquillo Vi prego, non mandatemi a quel paes - facebook.com facebook

"Non credo che tutti abbiano compreso appieno quanto fosse concentrata la capacità produttiva in alcune parti del mondo", ha aggiunto il direttore di Iata. L'esperienza passata dimostra che il settore dell'aviazione reagirà all'aumento dei prezzi del petrolio au x.com