Durante un'intervista televisiva, la cantante ha condiviso alcuni aspetti della sua vita sentimentale, affermando di essere attratta esclusivamente da uomini sposati. Racconta di aver trascorso del tempo a Miami, dove ha osservato alcuni uomini con caratteristiche fisiche specifiche e ha ammesso di non essere interessata a loro, nemmeno a pagamento. Ha inoltre parlato di un suo difetto personale, riferendosi a un disagio fisico di natura intima.

E, questa volta, parte subito con confessioni intime e incursioni comiche. Quando Francesca Fagnani le ricorda una sua vecchia dichiarazione sulla bisessualità, la cantante replica: «Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, ero a prendere il sole e vedevo sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi., ma manco se mi pagassero.». La conduttrice le chiede chiarimenti. «Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose. Per me le donne sono molto belle ma in questo momento non provo attrazione». Era il 2018 quando, a un festival musicale, Elettra Lamborghini conosce il futuro (amatissimo) marito, il dj olandese Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elettra Lamborghini a Belve: «Sono maritosessuale. Ero a Miami e vedevo sti maschioni con la tartaruga, e mi dicevo: io con questi, ma manco se mi pagassero»

Elettra Lamborghini: «La mia passera mi fa penare. La tartaruga non mi interessa»

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Le rivelazioni piccanti della cantante ospite questa sera a #Belve. #ElettraLamborghini x.com