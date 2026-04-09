Meda processo per la moglie abbandonata | il marito nega tutto

Un uomo di 78 anni residente a Meda è comparso davanti al Tribunale di Monza per rispondere dell’accusa di aver imposto alla moglie condizioni di vita degradanti. Durante l’udienza, l’uomo ha negato ogni accusa, affermando di non aver commesso alcun illecito. La vicenda coinvolge anche la testimonianza di alcuni vicini e la presentazione di documenti che potrebbero supportare le accuse mosse nei suoi confronti.

Un uomo di 78 anni residente a Meda deve rispondere davanti al Tribunale di Monza con l'accusa di aver sottoposto la moglie a condizioni di vita degradanti. Il processo riguarda i fatti occorsi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, quando la donna, colpita da una patologia che ne limitava drasticamente i movimenti, sarebbe stata lasciata in uno stato di totale abbandono dal coniuge. Il procedimento giudiziario, condotto dalla giudice Sofia Pecoraro, ha ieri un momento cruciale con le dichiar . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meda, processo per la moglie abbandonata: il marito nega tutto Leggi anche: Processo rinviato. Il motivo? Giudice e pm sono moglie e marito... Achraf Hakimi: il calciatore del Psg a processo per stupro nega le accuse: “Dimostrerò che è tutto falso”Una vicenda giudiziaria che scuote il mondo del calcio internazionale arriva a una svolta decisiva. Argomenti più discussi: Pensionato alla sbarra: Umiliava la moglie negandole cure e igiene; Il presidente Mattarella a Seveso per i 50 anni dell’incidente all’Icmesa; Abusi sessuali su due piccoli pazienti: lo psicoterapeuta di Seregno verso il processo; Accusato di abusi sui piccoli pazienti Psicoterapeuta di Meda alla sbarra. In Lombardia migliaia di automobilisti pagheranno la strada che oggi è gratis: Boicottiamo il pedaggioIl delicato processo di trasformazione della Milano-Meda in Autostrada Pedemontana Lombarda continua a incendiare il dibattito pubblico nel cuore della Brianza. Al centro della contesa vi è il tratto ... comozero.it Ve la ricordate la Fonit Cetra Era in via Meda a Milano. - facebook.com facebook